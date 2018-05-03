بوجنوب مسؤولاً جديدا لقطاع التربية والتعليم ببلدية شحات

كلف وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي الزوي” مسؤولاً جديداً لقطاع التربية والتعليم ببلدية شحات .

وجاء في نص القرار رقم (31) لسنة 2018 ، أن يعفي “سعيد حمد طراطيش” من مهامه كمسؤولاً لقطاع التربية والتعليم ببلدية شحات ، ويكلف “علي عبدالحميد بوجنوب” مسؤولاً لقطاع التربية والتعليم ببلدية شحات .

يذكر أن قطاع التربية والتعليم ببلدية شحات يشمل عدة مكاتب خدمية وهي مكتب الخدمات التعليمية بمدينة سوسة ومكتب الخدمات التعليمية ببلدة قرنادة ومكتب الخدمات التعليمية ببلدة الفائدية .

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