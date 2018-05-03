النشاط المدرسي يقيم بطولة كرة قدم نسائية مجمعة بمدينة درنة

أقام قسم النشاط المدرسي بمدينة درنة بطولة مجمعة لكرة القدم الخماسية للبنات مختلطه بين طالبات التعليم الثانوي والتعليم الاساسي على ارضية مدرسة الضياء للتعليم الاساسي

وشاركت في هذه البطولة ثلاث مدارس من التعليم الاساسي وهي مدرسة الضياء ومدرسة الانتصار ومدرسة ام المؤمنين ومدرسة واحدة من التعليم الثانوي وهي مدرسة اسماء واجريت القرعة واسفرت على النحو الاتي:

المبارة الاولى كانت بين مدرسة الضياء ومدرسة أم المؤمنين وانتهت بفوز الضياء بثلاثة اهداف مقابل هدفين بركالات الجزاء.

المبارة الثانية كانت بين فريقي مدرسة اسماء الثانوي وفريق مدرسة والانتصار وانتهت لصالح فريق الانتصار بنفس النتيجة المباراة السابقة وبركالات الجزاء ايضا.

وفي المباراة النهائية تقابل فريقي مدرسة الانتصار وفريق الضياء وانتهت بفوز فريق الانتصار بعد اللجوء الى الاشواط الاضافية لتنتهي ايضا بركالات الجزاء بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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