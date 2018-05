«طبرق الطبي» يشارك في دورة للإسعاف والطوارئ

المتوسط:

شارك الدكتور أرحومه يحي محمد، ممثلاً عن مركز طبرق الطبي، في دورة تدريبية للإسعاف والطوارئ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وحضر الدورة التدريبية، أكثر من 25 طبيب وطبيبة من مختلف مستشفيات ليبيا وفي مختلف التخصصات الجراحية، شملت أطباء التخدير، العناية الفائقة، أطباء الجراحات التخصصية كجراحة العظام، الصدر، وجراحة المسالك.

وجدير بالذكر أن الدورة انطلقت يوم 28 أبريل الماضي، واستمرت لثلاثة أيام متتالية، بمشاركة مستشفيات المدن الليبية (طبرق، درنة، بنغازي، الكفرة، مصراته، طرابلس).

