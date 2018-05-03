بعد زيارة مقر مفوضية الانتخابات.. السراج : الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج جولة تفقدية أمس الأربعاء لموقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس حيث التقى بعدد من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية بموقع الحادث.

السراج اطلع خلال زيارته التفقدية بحسب المكتب الإعلامي التابع له على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بالدور البطولي للأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للإرهابيين وتدخلها إلى الحد من الخسائر وانقاذ العديد من الأرواح.

وأكد على أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الأرهابي وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم.

وتابع قائلاً:”إن الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي واصراره على استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة”، مجدداً تأكيده على أن مثل هذه الأعمال لن تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة الطريق.

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