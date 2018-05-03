اتفاقية بين جامعة عمر المختار ومركز السكر بالجبل الأخضر

وقع عميد كلية الأسنان في جامعة عمر المختار الدكتور الفيتوري البوسيفي، اتفاقية تعاون مع مدير عام مركز السكر بالجبل الأخضر سالم بو الحاسية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الأربعاء، إلى التدريب العلمي والعملي لطلبة كلية الأسنان في جامعة عمر المختار داخل المركز.

ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن أهداف مركز السكري، لتطوير قاعدة التعليم والتدريب الطبي في كافة مجالاته، والفائدة العامة للطلبة، نظراً لوجود أجهزة وإدارات التدريب من قاعات تدريبية مجهزة وغيرها بالمركز، بالإضافة إلى فائدة للمرضى من خلال تقديم خدمات الكشف والخلع، وغيرها من الإجراءات الطبية.

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