مجلس الدولة : هذا ما تم مناقشته خلال اجتماع العقاب مع اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي

ليبيا – عقد وفد من أعضاء مجلس الدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب أمس الأربعاء في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية لقاء مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

الجانبين أكدا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على عمق العلاقة بين البلدين واتساعها كما تناولا الأزمة الليبية لا سيما النقاط العالقة في تعديل الاتفاق السياسي.

وفي مستهل اللقاء أدان النائب الثاني للمجلس العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، مترحماً على الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

العقاب شدد على أهمية أن يكون مثل هذا العمل حافزاً ودافعاً لجميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي على ضرورة الإسراع في الوصول إلى توافق لتوحيد السلطة التنفيذية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

كما أعرب عن تثمين مجلس الدولة للدور المصري في مباحثات القاهرة حول توحيد مؤسسة الجيش الليبي، معتبراً أن الدور المصري محوري بكل المتغيرات في ليبيا سواء السياسي منها أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو العسكري أو الأمني.

واكد عضو مجلس الدولة على أنه يأمل بان تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل تقريب وجهات النظر وخطوة أولى نحو سلسلة من اللقاءات المباشرة والمستمرة للمجلس مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وفي الختام أكد على أن مجلس الدولة يراهن على قدرة الشقيقة الكبرى مصر على لعب دور الوسيط الحقيقي خصوصاً في ملف المصالحة.

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