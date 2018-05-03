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الاعتداء على مدير مدرسة محمد الكوت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بياناً حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير مدرسة محمد الكوت الثانوية، أشرف علي الفزاني، من قبل أحد طلاب المدرسة.

وقالت الوزارة أنها أصدرت تعليماتها إلى مكتب المتابعة وتقييم الأداء التابع للوزارة بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه حادثة الاعتداء على الفزاني.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في مكافحة كافة أشكال العنف المدرسي سواءً كان من قبل الطلاب أو المعلمين، مُشيرة إلى أنها ستعمل على استرجاع حق مدير المدرسة ومعاقبة المعتدي وفقاً لما ينص عليه القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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