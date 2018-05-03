انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في طرابلس

انطلقت اليوم الخميس بطرابلس أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الايطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبة السفير الإيطالي بإشراف وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الايطالية.

ويهدف المنتدى إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة، وبرامج مبادرات في الجانب الاقتصادي، اضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري المشترك من قبل مجلس رجال الاعمال بالغرفة التجارية الليبية الايطالية.

وتتركز محاور المنتدى على النفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمار، والبنية التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة.

وكانت مدينة أقريجينتو الإيطالية كانت قد استضافت في الثامن من شهر يوليو من العام 2017 أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الماضي.

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