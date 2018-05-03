الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود المبعوث الأممي في ليبيا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السلطات الليبية إجراء تحقيقات عاجلة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وبين الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية، أن الهجوم استهدف عمل المفوضية التي تلعب دوراً هاما في تطوير شرعية المؤسسات في ليبيا.

وجدد الاتحاد، دعمه لوساطة الأمم المتحدة في العملية السياسية، إلى جانب جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لصياغة حل نهائي للأزمة في ليبيا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بتوحيد الصفوف في ليبيا، وإظهار الرغبة في التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

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