الشيخ: دعم صندوق الموازنة يساعد على استقرار الأسعار

قال رئيس الهئية العامة لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، الخميس، إن دعم صندوق موازنة الأسعار، ومساعدته في توريد سلع غذائية بالتزامن مع تخصيص موازنة استيرادية للقطاع الخاص، سيخلق مناخا تنافسيا يساعد على استقرار الأسعار.

وأبدى الشيخ، في تصريح للرائد، استغرابه من استمرار وزير الاقتصاد في عمله رغم مطالبة الهيئة بإحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل، مؤكدا أن الهيئة لا تريد الدخول في جدل قانوني حول أحقيتها في إيقافه بالفعل وهو ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفا أن الهيئة أحالت ملفا كاملا في هذا الشأن للنيابة العامة.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قررت، في أبريل الماضي، إحالة وزير الاقتصاد، وأعضاء لجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية، ولجنة تنفيذ الموازنة، للنائب العام، مع الإيقاف الاحتياطي عن العمل؛ للتحقيق معهم في شبهات فساد

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