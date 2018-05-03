الأمم المتحدة تقيم دورة تدريبية حول المصالحة الوطنية

بدأت اليوم الخميس ورشة تدريبية تتواصل لثلاثة أيام للجنتي المتابعة للمصالحة بين ‎غدامس وآوال (‎طوارق).

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” ان التدريب يركز على التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحليل النزاعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحق في التعويضات.

‏وشكلت هاتين اللجنتين من قبل بلدية غدامس والمجلس المحلي آوال وكلفتا بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها كلا الطرفين في 2011-2012 من خلال مقابلة الضحايا ومن ثم اقتراح آليات التعويض.

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