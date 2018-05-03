الأمم المتحدة تقيم دورة تدريبية حول المصالحة الوطنية

بدأت اليوم الخميس ورشة تدريبية تتواصل لثلاثة أيام للجنتي المتابعة للمصالحة بين غدامس وآوال (طوارق).
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” ان التدريب يركز على التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحليل النزاعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحق في التعويضات.
وشكلت هاتين اللجنتين من قبل بلدية غدامس والمجلس المحلي آوال وكلفتا بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها كلا الطرفين في 2011-2012 من خلال مقابلة الضحايا ومن ثم اقتراح آليات التعويض.
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