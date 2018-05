موسكو تدين تفجير مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية الروسية، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا.

وأكدت الخارجية، في بيان، اليوم الخميس، أنها تستنكر بشدة هذه العملية الإجرامية ونعول على أن يتم التعرف على عملائها ومنظميها وأن يعاقبوا.

وأضافت الخارجية: “نعرب عن تعازينا الخالصة لأسر القتلى، ونتمنى التعافي السريع للجرحى”.

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 20، بحسب آخر إحصاء صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس.

