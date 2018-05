«الكهرباء» تناقش نشاط إدارة خدمات المستهلكين بزليتن

المتوسط:

عقدت الشركة العامة للكهرباء، اجتماعاً موسعاً أمس برئاسة مساعد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين المهندس عمر محسن الضلعة بمدينة زليتن.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة النظم ومدير إدارة الفاقد بالإدارة العامة لخدمات المستهلكين ومدير إدارة خدمات المستهلكين زليتن ومساعده ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بإدارة خدمات المستهلكين.

وناقش الاجتماع، نشاط إدارة خدمات المستهلكين زليتن خلال الربع الأول وشهر إبريل للعام 2018 ضمن البنود التالية الإصدارات -الإيرادات -تخفيض الفاقد التجاري -شوائب الإصدار.

كما تناول الاجتماع استعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

