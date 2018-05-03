مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجري زيارة ميدانية لمدينة سرت

ليبيا – أجرى مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا UNDP سلطان هجييف أمس الاربعاء زيارة ميدانية لمدينة سرت وكان في استقباله عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي ابراهيم امليطان.

هجييف إطلع خلال الزيارة بحسب المكتب الإعلامي التابع لبلدية سرت على عدد من المدارس التي تمت صيانتها والمدارس المستهدفة بالصيانة.

ومن جانبه أشار المعداني إلى عدد من الملاحظات عن سير العمل والتأخر في توريد مضخات الصرف الصحي ومضخات المياه وكذلك التأخر في توفير سيارات القمامة.

وبدوره تعهد هجييف بالإسراع في برنامج التوريد وتوفير سيارة اطفاء لمدينة سرت خلال الشهر القادم بناء على الاتفاق الذي تم خلال المدة الماضية مع عميد بلدية سرت.

وفي ختام الزيارة تجول مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا UNDP على المناطق التي تضررت نتيجة حرب تحرير سرت من تنظيم “داعش” للإطلاع على حجم الدمار الذي طال الوحدات السكنية والبنية التحتية للمدينة.

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