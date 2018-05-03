بعد إستهداف مفوضية الانتخابات.. ثقافة الوفاق: سنحارب ثقافة التكفير ونجفف منابع الإرهاب

ليبيا – دانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني بأشد عبارات الادانة والشجب والاستنكار الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات أمس الأربعاء .

الهيئة أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن ثقافة تكفير الناس واستباحة دمائهم وتدمير ممتلكاتهم هي ثقافة دخيلة وغريبة على المجتمع الليبي المتسامح والمتصالح مع نفسه ومع الآخرين يدين بإسلام وسطي سمح ينبذ العنف والارهاب والترويع ويدعو للأمن والسلام.

وأضافت الهيئة أن ثقافة مشاريع الشهادة التي تتبناها الجماعات المتشددة والمتطرفة هي ثقافة تغرير وضحك على الدقون وغسيل للعقول التي مازالت تصدق أن الطريق إلى الجنة والحور العين تمر عبر التفجيرات الإنتحارية في أوساط الآمنين والمسالمين .

الهيئة أشارت إلى انها تضطلع بمهامها في مشروع ثقافي يحقق المصالحة الوطنية والتقريب بين الليبيين وجمعهم على كلمة سواء لبناء الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره ستبذل جهداً مضاعفاً من أجل مكافحة الأفكار الهدامة وثقافة التكفير وتجفيف منابع الدروشة والتضليل والاستخفاف بحياة البشر وأمن الأوطان .

وبهذا قد عبر المثقفون الليبيون عن صدمتهم بهذه الفاجعة فعقدوا العزم على مواجهة ثقافة الموت والخراب من أجل أن تعيش ليبيا ثقافة الحياة والأمن والتقدم والسلام.

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