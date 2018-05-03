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القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يواجه اتهامات بالتعذيب أمام القضاء الفرنسي

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت المحامية الفرنسية راشيل ليندون الأربعاء أنها رفعت دعوى ضد خليفة حفتر، قائد القوات العسكرية المسيطرة على شرق ليبيا بتهمة ممارسة “التعذيب وأعمال همجية”. ورفعت الدعوى أمام القضاء الفرنسي نيابة عن علي حمزة، وهو مواطن كندي من أصل ليبي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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