القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يواجه اتهامات بالتعذيب أمام القضاء الفرنسي

أعلنت المحامية الفرنسية راشيل ليندون الأربعاء أنها رفعت دعوى ضد خليفة حفتر، قائد القوات العسكرية المسيطرة على شرق ليبيا بتهمة ممارسة “التعذيب وأعمال همجية”. ورفعت الدعوى أمام القضاء الفرنسي نيابة عن علي حمزة، وهو مواطن كندي من أصل ليبي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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