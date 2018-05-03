تخريج الدفعة الأولى من أعضاء التحقيق والقانونيين بهيئة الرقابة الإدارية

عين ليبيا

بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير المعهد العالي للقضاء ومدير الشئون الإدارية والمالية بالهيئة وبعض من مدراء الإدارات تم صباح أمس الأربعاء، تخريج الدفعة الأولى من أعضاء التحقيق والقانونيين العاملين بالهيئة والتي تواصلت فعالياته من الفترة من 2.1 إلى 2018.4.30.

وقد ألقيت بعض الكلمات في حفل التخرج التي عبرت في مجملها عن أهمية ونجاح الدورة من النواحي العلمية والعملية.

وأشار وكيل الهيئة علي سعادته بإقامة هذه الدورة التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الرقابي وتساعد في تطوير مهارات الموظفين من النواحي القانونية وقال إننا مستعدون مستقبلا لإقامة مثل هذه الدورات الهامة.

وبدوره مدير المعهد العالي للقضاء أثنى على المشاركين بالدورة وشدد على أهمية التعلم والاستفادة من مثل هذه الدورات خاصة بعد أن أعطى المشرع الحق القانوني للرقابة الإدارية في اختصاصات عدة بالمحكمة بالإضافة إلى أن عمل هيئة الرقابة الإدارية مكمل للجهات القضائية في مكافحة الفساد.

وعلى هامش حفل التخرج تم توزيع شهائد للمشاركين بالدورة وحضور عرض لمحكمة صورية جسدها بامتياز المشاركون وتفننوا في طرحها أمام الحضور ليؤكدوا على استيعابهم الجيد لمقررات الدورة بأسس قانونية تواكب عملهم الرقابي.

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