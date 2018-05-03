سلامة والسايح يبحثان أوضاع مفوضية الانتخابات بعد تفجير مقرها

اجتمع اليوم الخميس المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وبينت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع”فيسبوك” ان سلامة قدم واجب العزاء للسايح في ضحايا تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت أن الجانبان بحثا أوضاع المفوضية بعد الاعتداء الإرهابي وسبل تمتين عملها مع البعثة ودرس احتياجاتها المستقبلية.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية