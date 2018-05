المتوسط:

أصدرت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، قرارًا بتأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده صباح اليوم الخميس بمقر منظومة الحساونة إلى وقت لاحق.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن سبب التأجيل خارج عن إرادتها، مؤكدة بأنها ستعقد موعداً جديداً سيتم تحديده في الأيام القريبة.

