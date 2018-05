ضحايا تفجير المفوضية في أرقام.. من الأصح؟

المتوسط

«3..7..9..11..12..15..16..13..14».. تلك ليست مجرد أرقام فارغة من المعنى، بل لكل رقم قصة وحكاية، بطلها إنسان كان يتمنى ويحلم ويسعى لينجح مرة ويخفق أخرى، له أسرة من أب وأم وزوجة أو زوج وأبناء وأصدقاء و..، أرقام بمجرد سماعها كانت تكوي قلوب وكيان كل أسرة ساق القدر أن يكون أحد أفرادها بين جحيم نيران مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، وكان السؤال الأبرز الذي أغلق كل مفاتيح الكون أمام تلك الأسر بين تضارب تلك الأرقام بين المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة.. هل هو/هي منهم؟

لا أحد يتمنى لشخص تربطه أي علاقة فضلا عن القرابة أن يكون جريحا، لكن مع مشاهد الصدمة التي فجرها حادث تفجير المفوضية، وتضارب حصيلة الضحايا والمصابين، ربما تمنت كل أسرة لكل فرد من الأفراد الذين قدر لهم أن يكونوا في المفوضية أن يكون ناجيا أو جريحا ضمن المصابين.

«انتحاريان دخلا مقر المفوضية العليا للانتخابات، وأثناء دخولهما قتلا الشرطيين المتواجدين أمام البوابة، وفجرا نفسيهما داخل المقر».. تلك أول الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، وبدأت معها سلسلة من الأرقام المتضاربة التي تشير إلى حصيلة الضحايا والمصابين.

«عبد الحكيم بلخير» عضو مفوضية الانتخابات فى ليبيا، أول من أعلن عن سقوط 3 قتلى فى التفجير كحصيلة أولية للضحايا، وقبل أن تمر الساعة على تلك الحصيلة أعلن أخرى بارتفاع القتلى إلى 7 إضافة للانتحاريين، حسب تصريحات أدلى بها لليوم السابع المصرية.

وبدأت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني حصيلتها، بـ3 جرحى بعدها بقليل كانت الحصيلة 3 قتلى ارتفعت إلى 6 ثم إلى 11 حتى وصلت إلى 12، إلى أن أعلنت الحصيلة النهائية الرسمية لحادث تفجير المفوضية الذي أكدت أنه وصل إلى 14 حالة وفاة و6 جرحى.

قبل أن تعلن وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصل الحصيلة لـ14 قتيلا، سبقتها بحوالي 12 ساعة المفوضية العليا للانتخابات بحصيلة أخرى تقل عنها بضحية واحدة، لتعلن بالأسماء مقتل 13 من موظفيها فى استهداف مقرها بالعاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، وأعربت عن تمسكها بمواصلة العمل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمى للسلطة.

وأكدت استمرار جهودها لإجراء “انتخابات حرة نزيهة تضمن التداول السلمى للسلطة”، وتحقيق أهداف وطموحات الليبيين، الذين قالوا كلمتهم الفصل بتسجيل 2,438,769 ناخبا فى سجل الناخبين استعدادا للعملية الانتخابية المقبلة.

الحصيلتان اللتان أعلنتهما وزارة الصحة والمفوضية، سبقتها أخرى ارتفعت بهذا الرقم ليصل إلى 15 بل و19 قتيلا وعشرات المصابين، حسب ما أفادت به عدة مواقع إعلامية مختصة بالشأن الليبي ووكلات أنباء عالمية نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، منها وكالة «الأناضول» التابعة للسلطات التركية التي وجهت إليها اتهامات دولية بدعمها إلى للإرهاب في العديد من الدول التي تشهد عمليات عنف وفوضى.

وذكرت غرفة العمليات المشتركة في طرابلس أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسئوليته عن التفجير حيث نتج عن اشتباكات بين عناصر الأمن، وعنصرين من تنظيم داعش الإرهابي اللذين نجحا في اقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات وتفجيره بأحزمة ناسفة.

