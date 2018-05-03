موسكو تدين بشدة هجوم مفوضية الانتخابات الارهابي في طرابلسي

ليبيا – أدانت موسكو في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس التفجير الإرهابي الذي استهدف مفوضية الانتخابات يوم أمس الاربعاء في طرابلس.

بيان الخارجية الروسية الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أضاف:”ندين بشدة هذه العملية الإجرامية ونعول على أن يتم التعرف على عملائها ومنظميها وأن يعاقبوا”.

وقدمت الخارجية الروسية تعازيها الخالصة لأسر الضحايا متمنيةً التعافي السريع للجرحى.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

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