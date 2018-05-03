سرت تدين تفجير طرابلس.. وتعقد اجتماعا تشاوريا لبحث هذه الملفات

أعرب المجلس البلدي سرت، عن ادانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشف الناطق الرسمي باسم بلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن المجلس عقد اجتماعا تشاوريا، طالب خلاله المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية المقرات الحكومية وتفعيل الأجهزة الامنية في كافة المدن الليبية.

وأضاف الأميل، أن الاجتماع تم خلاله مناقشة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، كما تم خلاله الموافقة على دعم فرع جهاز الحرس البلدى سرت على توفير سيارات وزى رسمى للعاملين بالجهاز، كما وافق المجلس على معالجة مشكلة نقص المياه بمناطق الحنيوة والقبيبة والثلاتين والحنيوة وجارف.

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