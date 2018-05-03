لقاء ببني وليد لإيجاد حل لمشاكل ابنائها الدارسين بكلية الطب في الجامعة الأسمرية زليتن 

اقيم صباح اليوم الخميس بمسرح الثانوية الصناعية ببني وليد لقاء شارك فيه عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد وعدد من الأطباء والأولياء أمور الطلاب الدارسين بالجامعة الأسمرية.

وتم خلاله مناقشة وبحث المشاكل والعراقيل التي يمر بها الطلاب للدارسين في الجامعه الأسمرية زليتن وبحث سبل حلها .

كما تم بحث امكانية فتح كلية طب بمدينة بني وليد وحشد الدعم لتوفير الإمكانيات لفتح الكلية وتحمل جامعة بني وليد مسؤوليتها تجاه المشاكل التي يعاني منها الطلاب.

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