قوات الجيش تتقدم في محور الحيلة وسط اشتباكات عنيفة من الإرهابيين

خاص المتوسط

أعلن معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات، تقدم القوات المسلحة، في محور الحيلة جنوبي درنة، وإحكام سيطرتها الكاملة على مواقع هامة للجماعات الإرهابية، وسط اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة بمحور الحيلة.

وأكد «بوطبنجات»، في تصريح خاص لـ«المتوسط» أن الجيش تمكن من تدمير دبابة تابعة لعناصر مجلس شورى مجاهدي درنة «المدرجة على لائحة الإرهاب» جنوبي درنة وإشعال النيران بها بالقرب من النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوبي مدينه درنة.

وكان معاون آمر السرية الأولى مشاة الأبرق، «صلاح بوطبنجات» أكد أن الجماعات المتطرفة في مدينة درنة مصابة بحالة من الذعر بعد زيارة قائد القوات المسلحة المشير خليفه حفتر إلى غرفة العمليات العسكرية في درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

