السراج يبحث الأوضاع الأمنية مع القيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً أمنيا موسعا ضم قيادات المنطقة الوسطى.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع ضم كلا من اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد محمد شابون آمر الشرطة العسكرية، والعميد عبد الله النعاس آمر قوة حماية سرت، وتناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى “مصراته تاورغاء سرت “.

وعرض المسؤولون العسكريون على السراج الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة واليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بمختلف المستويات.

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