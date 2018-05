التحالف المصري يدين تفجير المفوضية.. ويؤكد: محاولة لتعطيل بناء مؤسسات ليبيا

المتوسط:

أدان التحالف المصرى الذي يضم العشرات من الأحزاب السياسية المصرية، بشدة الهجوم الإرهابى، الذى وقع بمقر المفوضية الوطنية للانتخابات فى ليبيا، وراح ضحيته عشرات الأرواح من المواطنين الأبرياء.

وقال تيسير مطر، عضو المجلس الرئاسى للتحالف المصرى: «نأسف بشدة لوقوع ضحايا من المواطنين الأبرياء فى الدولة الشقيقة ليبيا فى حادث خسيس نفذه مجموعة من الإرهابيين لمحاولة تعطيل الانتخابات فى ليبيا وضرب كافة المحاولات لبناء مؤسسات الدولة”، مؤكدا أنه على الجميع مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تحاول ضرب واستهداف الدول العربية.

وأكد تيسير مطر، أن هذا الحادث الذى حاول تعطيل إجراء الانتخابات فى ليبيا لن يزيد الأشقاء إلا إصرارا على استكمال وبناء مؤسسات دولتهم، مستنكرا أن هذا العمل الإرهابى الخسيس والذى طال حياة الأبرياء يأتى نتيجة انتشار الفكر الإرهابى الذى يهدف لانتشار الفوضى وتدمير وحدة الشعوب وضرب حياة الآمنين.

