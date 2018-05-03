البدء في إزالة المقر السابق لمنفذ امساعد

بدأت مديرية أمن منفذ امساعد البري، الخميس، في عمليات إزالة المقر السابق للمنفذ الحدودي.

وأكد مدير أمن منفذ امساعد، العقيد شعيب سعد لـ218، أن بداية الإزالة جاءت بناءً على تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، وقرار صادر من قبل الإدارة العامة لأمن المنافذ بالحكومة.

وأوضح سعد أن الأيام القادمة ستشهد تشييد سور خرساني بمحاذاة الحدود المصرية، مشيراً إلى أن طوله سيكون حوالي 4 متر.

وقال مدير أمن المنفذ الحدودي أن العمل في موقع المنفذ قائم على قدم وساق من قبل كافة الأجهزة الأمنية العاملة داخله.

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