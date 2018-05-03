رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بقيادات المنطقة الوسطى

عين ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد محمد شابون آمر الشرطة العسكرية، والعميد عبد الله النعاس آمر قوة حماية سرت بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى “مصراته تاورغاء سرت ” كما عرض المسؤولون العسكريون على السراج الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة واليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والامنية بمختلف المستويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا