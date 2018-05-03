تونس تدين إستهداف مفوضية الانتخابات وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الليبي

ليبيا – عبرت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس الأربعاء مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وقمت تونس بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية خالص عبارات التعازي إلى ذوي الضحايا متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت على تضامنها الكامل مع الشعب الليبي ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التي تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالي فى ليبيا وما تم تسجيله من أشواط مهمة على درب الحوار والتوافق.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية