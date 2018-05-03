كشف الحصيلة النهائية لضحايا تفجير مفوضية الانتخابات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس مؤكدة وفاة 14 حالة وسقوط 6 جرحى.

وبين المكتب الاعلامي للوزارة ان الحالات وزعت على المرافق الصحية كالاتي:

– حالتي وفاة (مستشفى الهضبة العام – الخضراء سابقاً).

– حالتي وفاة ( مستشفى طرابلس المركزي )

– 3 حالات وفاة وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال (مدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة)

– 5 حالات وفاة وصلت إلى مستشفى الحوادث أبو سليم ( 3 حالات كانت جريحة انتقلت إلى رحمة الله)

– حالة وفاة واحدة بمركز طرابلس الطبي.

– حالة وفاة واحدة بمستشفى غوط الشعال التخصصي

حصيلة الجرحى

– جريحان بمصحة المختار بطرابلس

– جريحان بمستشفى غوط الشعال التخصصي

– جريح بمصحة الأبراج

– جريح بمصحة دار الفؤاد.

وأشارت الوزارة الى ان الجرحى الذين تعرضوا للإغماء أو جروح بسيطة حصلوا على العلاج وغادروا المستشفيات العامة والخاصة كما تم تحويل حالة واحدة حرجة من مصحة الفردوس إلى مصحة المختار بطرابلس بينما خرجت الثلاث حالات الأخرى بعد حصولها على العلاج.

وأضافت الوزارة انه خرجت حالة واحدة أصيبت في الفك من مستشفى جراحة الحروق والتجميل بعد أن تحصلت على العلاج.

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