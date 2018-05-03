البحرين تجدد وقوفها إلى جانب ليبيا في مكافحة التطرف والإرهاب

ليبيا – دانت وزارة خارجية مملكة البحرين أمس الأربعاء التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأعربت الوزارة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

الوزارة جددت موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والداعي إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد العالم بأسره وبما يكفل إرساء الأمن والسلم الدوليين.

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