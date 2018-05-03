الجيش يحكم سيطرته على مواقع جديدة في درنة

أعلن الجيش انه تمكن من إحكام السيطرة على مواقع مهمة في مدينة درنة كانت خاضعة للجماعات المتطرفة بالمدينة (المدرجة لائحة الإرهاب).

وقال أعلن معاون آمر السرية الأولى الابرق مشاة، “صلاح العبيدي”، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش أحرزت تقدما في محور الحيلة بدرنة وتمكنت من إحكام السيطرة الكاملة على مواقع هامة كانت خاضعة للجماعات المتطرفة.

وأضاف العبيدي انه تندلع اشتباكات الآن بين الجيش والجماعات المتطرفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة .

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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