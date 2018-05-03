مديرية أمن طرابلس: سنلاحق ونعاقب كل المتورطين في تفجير مفوضية الإنتخابات

ليبيا – أكدت مديرية أمن طرابلس أمس الأربعاء عزمها ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين في العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس .

المديرية أدانت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بشدة التفجير الذي يستهدف مؤسسات وموظفي الدولة ،داعية الجميع للمسارعة في الإبلاغ عن أي أماكن مشبوهة قد تكون وكراً لخلايا إرهابية نائمة ،إضافةً إلى ضرورة تكاثف الجهود بين كل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .

وعبرت المديرية عن خالص عزائها لأسر ضحايا التفجير الإرهابي ، متمنية الشفاء العاجل لجرحى التفجير.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش” صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

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