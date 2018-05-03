بلدية بنغازي: إستهداف مفوضية الانتخابات محاولة بائسة لتقويض المسار الديمقراطي

ليبيا – أعتبرت بلدية بنغازي أن الهجوم الانتحاري الأرهابى الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة طرابلس محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وناشدت البلدية في بيان له تلقت المرصد نسخة منه كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أهل ليبيا ونهبت خيراتها.

وتقدمت البلدية بخالص العزاء إلى أسر الضحايا الأبرياء ،متمنية الشفاء العاجل لجرحى التفجير .

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

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