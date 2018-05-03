خاص المتوسط

أكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة، سقوط قتيل و3 جرحى من عناصر الكتيبة 166 و155 بانفجار لغم أرضي بالمحور الجنوبي.

وقال صبره، في تصريح خاص لـ«المتوسط» «أن هذ اللغم زرعته الجماعات الإرهابية لمحاولة إعاقة تقدم القوات المسلحة الليبية التقدم نحو جنوبي درنة.

أعلن معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح بوطبنجات، تقدم القوات المسلحة، في محور الحيلة جنوبي درنة، وإحكام سيطرتها الكاملة على مواقع هامة للجماعات الإرهابية، وسط اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة بمحور الحيلة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

The post استشهاد جندي من الجيش جراء انفجار لغم أرضي جنوبي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

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