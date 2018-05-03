السراج يفتتح فعاليات المؤتمر الاقتصادي الليبي الإيطالي

افتتح رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي في العاصمة طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي، أن أعمال المنتدى شهدت حضور رئيس الغرفة التجارية الليبية ورجال أعمال إيطاليين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

وافتتح رئيس المجلس الرئاسي أعمال المنتدى بكلمة أكد خلالها، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، ما هو إلا تنبيه بأن التحدي الأمني مازال موجوداً، مضيفا أن هذه العملية الإرهابية تتشابه في طبيعتها لما يرتكب في عواصم عربية وأوروبية عديدة يتربص بها الإرهاب، الذي تحتاج مواجهته وانهاءه إلى وحدة الصف، والتنسيق الإقليمي والدولي، مقدماً تعازيه إلى أهالي الضحايا.

وتطرق السراج خلال كلمته ، إلى العلاقة التاريخية بين ليبيا وايطاليا، موضحاً أن البلدين توصلا منذ زمن وعن قناعة بإغلاق الحقبة السلبية في هذه العلاقة، والتطلع سوياً نحو المستقبل، والانفتاح على التعاون من خلال شراكة استراتيجية قوية، وبما يحقق المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه بأن تترجم هذه الشراكة إلى استثمارات مشتركة وبرامج ومبادرات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات والسياحة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا بمساعدة الشريك الإيطالي.

وبين السراج، أنه المنتدى سيتطرق لأحدى إفرازات الأزمة المتمثلة بقضية الهجرة غير القانونية، مبيناً أن هذه المشكلة قد تكون مدخلاً لاستثمار يسد الفراغ الأمني ويحد من المشكلة، مثل تنشيط الصيد البحري وأقامة المشاريع السياحية والاقتصادية على طول الساحل الليبي، إلى جانب التنمية المكانية في مناطق الجنوب والاستفادة من نهج الإدارة اللامركزية.

وأضاف إن هذا الاستثمار يدخل ضمن هدف تسعى إليه كل من ليبيا وإيطاليا، من جعل البحر المتوسط بحيرة سلام وتعاون، وسوق للتبادل التجاري والتواصل الثقافي وقال السيد الرئيس إنه بإمكان ليبيا مع دوران عجلة الاقتصاد استيعاب مئات الآف من العمالة القانونية، وفقا للتشريعات والقوانين الليبية ومتطلبات عمليات البناء والتنمية.

واختتم السراج كلمته، بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة للشباب، مطالباً المنتدى بالتركيز بصفة خاصة على مجال اقتصاديات المعرفة والتأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لذلك.

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