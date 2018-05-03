إيطاليا: تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس يهدف الى إستهداف الطريق نحو الإنتخابات

ليبيا – أدان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو ضمن سلسلة الإتهامات الدولية التي رصدتها صحيفة المرصد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء مقر المفوضية الوطنية للإنتخابات في طرابلس.

ألفانو وصف هذا العمل وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة الإيطالية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، بالجبان الذي يهدف لتقويض الإستقرار في ليبيا والمصالحة السياسية والطريق بإتجاه الإنتخابات.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الإيطالي وقوف بلاده بجانب حكومة الوفاق والسلطات الليبية في معركتهم ضد الإرهاب.

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