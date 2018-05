المتوسط:

قال مجلس الأمن القومى الروسى، «إن وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بحث، اليوم الخميس، مع أمين المجلس نيكولاى باتروشيف الصراع الذى تشهده ليبيا».

ونقل عدد من وكالات الأنباء العالمية بيانا لمجلس الأمن القومى الروسى أن سيالة وباتروشيف ناقشا أيضا خلال لقائهما فى موسكو إجراءات لمكافحة الإرهاب.

