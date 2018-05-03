اللواء بوخمادة لإرهابيي درنة :وحوش الصاعقة وأسود الميادين في الطريق إليكم لسحقكم

ليبيا – قام آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بو خمادة أمس الأربعاء بالإشراف على تدريبات كراديس القوات الخاصة التى ستستعرض في العرض العسكري الذي سيقام في مايو الجاري بمناسبة ذكرى “معركة الكرامة”.

اللواء بوخمادة ألقى بحسب إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة كلمة أعلن فيها أن أرتال القوات الخاصة ستتحرك اليوم إلى درنه لتحريرها والقضاء على الخوارج المتواجدين فيها.

ووجه اللواء بوخمادة رسالة للإرهابيين المتواجدين بدرنة من الجنسيات غير الليبية قائلاً :” إن وحوش الصاعقة وأسود الميادين والذين واجهوكم في محاور القتال ببنينا وبوعطنى والقوارشه وقنفوده والصابرى وخريبيش هم في الطريق إليكم لسحقكم فلا تبرحوا أماكنكم نحن قادمون“.

ودعا جميع من غرر بهم من أبناء مدينة درنة إلى تسليم أنفسهم لعرضهم على المحاكم و المصالحة الاجتماعية، مؤكداً على أنهم لن يتصالحون مع أي أجنبي كان على الأراضي الليبية.

وفي ما يتعلق بالإحتفالية أشار آمر القوات الخاصة الصاعقة إلى مشاركة العديد من الوحدات في فعالياتها وعلى رأسها القوات الخاصة،

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