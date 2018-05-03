السراج يجتمع بقيادات المنطقة الوسطى ويبحث الترتيبات الأمنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، اجتماعاً لبحث الوضع الأمني والعسكري في المنطقة الوسطى “مصراتة، تاورغاء، سرت”.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس، أن الاجتماع الذي حضره كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر الشرطة العسكرية العميد محمد شابون، إلى جانب آمر قوة حماية سرت العميد عبد الله النعاس، تخلل عرض المسؤولين العسكريين الترتيبات المتخذة لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار المنطقة وأليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية على مختلف المستويات.

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