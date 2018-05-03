رئيس المجلس الرئاسي يجدد دعمه للقضية الفلسطينية

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع القائم بالأعمال الفلسطيني محمد رحال، العلاقات الثنائية بين ليبيا والسلطة الفلسطينية.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس، تخلل اللقاء الذي عقد اليوم، بحث العلاقات الثنائية ، وأوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا، إضافة لمستجدات الوضع السياسي في المنطقة العربية.

وجدد السراج خلال الاجتماع موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب دعمه للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية.

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