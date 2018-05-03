ماذا قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة بعد تفجير المفوضية ؟

أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب عن إدانته للتفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال العقاب في نعي نشره المكتب الإعلامي للمجلس “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الحادث الإرهابي نتيجة الهجوم الانتحاري الآثم على مقر المفوضة”.

وتابع: “ندين ونستنكر بشدة الهجوم” ونتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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