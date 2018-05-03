مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في إنفجار لغم أرضي بدرنة

أدى انفجار لغم ارضي في المحور الجنوبي لمدينة درنة اليوم الخميس إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الجندي “ادم محمد الشيخي” وهو احد جنود قوة عمليات الردع بالمنطقة الوسطى التابع للجيش قتل فيما أصيب 3 من زملائه جراء انفجار لغم زرعته الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الارهاب) لمنع تقدم الجيش.

وتمكنت قوات الجيش من احراز تقدم في محور الحيلة بدرنة ونجحت في إحكام السيطرة الكاملة على مواقع هامة كانت خاضعة للجماعات المتطرفة.

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