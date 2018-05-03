السراج وسلامة يبحثان آخر المستجدات على الساحة الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مستجدات الوضع السياسي وجهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي.

وتخلل الاجتمع وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس، مناقشة الاعتداء الأخير الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، حيث أكد المبعوث الأممي، أن هذا الاعتداء يعد عدواناً على الشعب الليبي، ومحاولة لإجهاض آماله في تجاوز الأزمة الراهنة والإنتهاء من المراحل الانتقالية عبر المسار الديمقراطي.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي في ختام لقائه، بأن هذا الإعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدماً على طريق الديمقراطية، وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون.

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