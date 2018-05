وزير خارجية تونس: الأزمة الليبة من أبرز اهتماماتنا الدبلوماسية

المتوسط:

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، أن الوضع الليبى يعدّ من أبرز اهتمامات الدبلوماسية التونسية، مشيرا إلى العمل على إيجاد حل سلمى للأزمة الليبية.

وقال «الجهيناوى»، خلال لقاء إعلامى عقد مساء الأربعاء بمقر الوزارة، بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس وزارة الشؤون الخارجية التونسية والاحتفال باليوم الوطنى للدبلوماسية، «إن الدبلوماسية التونسية تهدف إلى المساهمة مع مختلف أطراف الحكومة، فى إخراج تونس من الوضع الحالي، خاصة على المستوى الاقتصادى ومجابهة التحديات».

وأضاف «أنها تعمل أيضا على مزيد تطوير العلاقات مع أوروبا، مدللا على نجاح الدبلوماسية التونسية باختيار تونس لاحتضان القمة العربية المقبلة، وأيضا قمة الدول الفرانكفونية.

وشدد على أهمية العمل على تفعيل اتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن “تباطؤ تفعيل هذا الاندماج المغاربي، يكلّف تونس من 2 إلى 3% من نسبة التنمية سنويا.

