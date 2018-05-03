طبي طبرق يجري امس 19 عملية قسطرة قلبية

أجريت بمركز طبرق الطبي امس الأربعاء عدد 19 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اشرف عليها استشاري أمراض القلب الدكتور خالد اللافي.

وقال الدكتور عادل العوامي طبيب إخصائي في أمراض القلب بمركز طبرق الطبي إن العمليات الجراحية كانت مابين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار العوامي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية أن العمليات أجريت لمرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا من بينها طبرق و درنه و البيضاء بنغازي المرج.

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة في المنطقة الشرقية ، وشهد إجراء عدة عمليات كبيرة و دقيقة بأيدي أطباء ليبيين.

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