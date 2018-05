المتوسط:

أفاد مصدر أمنى ليبى رفيع المستوى أن القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، قامت بحملة مداهمات لأوكار تنظيم داعش الإرهابى فى طرابلس، مؤكدا أنه يجرى التحقيق مع إرهابيين فى سرية تامة، وذلك على خلفية تفجير مفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر اعتقال بعض المشتبه بهم فى الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات فى طرابلس، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تشن حملة مداهمات واسعة منذ فجر اليوم الخميس، على أوكار عناصر إرهابية متطرفة تتمركز فى العاصمة الليبية طرابلس.

وفى سياق متصل، قال وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة، إن الهجوم على مقر المفوضية العامة للانتخابات فى طرابلس كان متوقعا بسبب وجود جيوب لتنظيم داعش فى العاصمة.

The post مصدر أمني: حملة مداهمات واسعة على أوكار «داعش» فى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية