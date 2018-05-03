إقامة صلاة الجنازة على ضحايا تفجير مفوضية الانتخابات

أقيمت ظهر اليوم الخميس بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس صلاة الجنازة على ضحايا تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغوط الشعال.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق انه حضر “صلاة الجنازة وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور وعدد مدراء الإدارات ومديريات الأمن والمكاتب وعدد من منتسبي وزارة الداخلية”.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع 14 قتيلا و6 جرحى.

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