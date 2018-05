المتوسط:

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بيانا، اليوم الخميس، بشأن الاعتداء الذي تعرض له مدير مدرسة محمد الكوت الثانوية من قبل أحد طلاب المدرسة.

وأكد مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اتجاه الحادثة.

كما أكدت الوزارة خلال البيان بأنه ستعمل على حماية المعلمين والعاملين بقطاع التعليم من أي اعتداء ومن أي جهة.

The post بشأن الاعتداء على مدير مدرسة الكوت.. «تعليم الوفاق»: سنحمي المعلمين ضد أي اعتداء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية