مدير مكتب البرنامج الإنمائي بليبيا يتابع مشاريعه بسرت

قام سلطان هجييف مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا بزيارة مدينة سرت اليوم لمتابعة المشاريع التي يعمل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا على تنفيذها.

وقال السيد سلطان هجييف في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام لدى وجوده بمبنى مدرسة خولة بنت الأزور “إنه من المهم بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا أن يتابع ما قام الصندوق بإنجازه في سرت. لدينا نفس اهتمامات بلدية سرت حيث أننا نشدّد على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل التي يقوم بها الصندوق بجودة وحرفية عالية.

كما أنني سعيد بهذه الفرصة لمناقشة المشاريع التي نعمل على تنفيذها في سرت مع شركائنا هنا، لقد عاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ليبيا بشكل كلي الأن رغم وجود تحديات عديدة بينها التحديات الأمنية لذلك فأنا واثق بأننا سوف نكون قادرين على القيام بزيارات مماثلة إلى مدينة سرت خلال الأسابيع المقبلة وذلك في إطار صندوق تحقيق الاستقرار أو مشاريع أو برامج أخرى.”

وأثنى السيد هجييف على الدور الذي لعبته مبادرة السلم الإجتماعي في تعزيز السلم والتقليص من حدة الصراع في مدينة سرت.

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